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Молдова требует вывести войска РФ из Приднестровья
04.02.2017 15:42

Молдова требует вывести войска РФ из Приднестровья

Премьер-министр Молдовы Павел Филипп обеспокоен незаконным присутствием в Приднестровском регионе российских войск и вооружений. Об этом сообщает Укринформ.

По данным источника, о своей позиции Молдова заявила на встрече с председателем ОБСЕ и главы МИД Австрии Себастьяном Курцем.

"Мы настаиваем на выводе российских войск и вооружений с Молдовы и на замене их на международных наблюдателей под эгидой международных организаций" – сказал Филипп.

Кроме этого, Филипп заявил, что у него есть надежда о предоставлении Приднестровскому региону специального статуса в составе молдавского государства. Обсуждение данного вопроса ожидается  на переговорах по Приднестровскому урегулированию в формате "5+2".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Европейский союз намерен предоставить грант в размере 3,3 миллиона евро для реализации проектов трансграничного партнерства в ходе Программы территориального сотрудничества "Республика Молдова-Украина".

Теги материала: российские войска, Приднестровье, вывод войск, Молдова, ОБСЕ
Новости СМИ2
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