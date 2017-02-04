Порошенко и Трамп анонсировали совместный телефонный разговор

MIGnews.com.ua

Петр Порошенко вечером проведен телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

"Президент Украины Петр Порошенко 4 февраля вечером проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом", - сообщили в пресс-службе.

О предстоящем телефонном разговоре сообщил и пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

Тем анонсированного разговора ни пресс-служба ни Цеголко не назвали.

Как говорится на сайте Белого дома, кроме Порошенко Трамп в этот вечер поговорит с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Отметим, это будет первый разговор Порошенко и Трампа после вступления последнего в должность.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее они разговаривали по телефону 16 ноября после избрания Трампа президентом США.