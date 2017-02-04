Зубко рассказал, когда Порошенко встретится с Путиным

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Миротворческая встреча президента Украины Петра Порошенко и главы Кремля Владимира Путина возможна после того, как Российская Федерация выполнит все взятые на себя обязательства по Минским соглашениям.

Такое мнение высказал в программе "Большое интервью" на телеканале NewsOne вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Думаю, что это (встречу - ред.) нужно делать только после того, как Россия выполнит те шаги, которые обязалась сделать. Гарантии РФ стоят на документе о выполнении представителями ОРДЛО их обязательств. Во-первых, это выполнение Минских соглашений: выведение оружия и войск, возвращение наших пленных, а также закрытие границы. Все остальное - вопрос времени", - подчеркнул Зубко.