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Зубко о ситуации в Авдеевке: Власть готова к эвакуации, но жители не спешат покидать свои дома
04.02.2017 10:05

Эксклюзив  Зубко о ситуации в Авдеевке: Власть готова к эвакуации, но жители не спешат покидать свои дома  Видеорепортаж

По состоянию на данный момент власти предприняли все необходимые меры для возможной эвакуации жителей Авдеевки Донецкой области, которые страдают от частых обстрелов.

Такое заявление сделал в программе "Большое интервью" на телеканале NewsOne вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"У нас есть план на случай эвакуации. Готовы 180 автобусов, поезда. Также мы определили города, которые будут принимать переселенцев, определили количество жилых помещений, в которых они будут жить, а также, каким образом их обеспечивать в первое время", - подчеркнул чиновник.

Вместе с тем он отметил, что сами жители города не спешат покидать свои дома.

"Мы получаем каждый день предложения из разных городов по размещению жителей Авдеевки. По нашим подсчетам, 95% жителей города остаются в Авдеевке и верят в то, что будет мир на их земле", - подытожил Зубко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Министерство инфраструктуры Украины и "Укрзализныця" готовы обеспечить поезда для эвакуации жильцов из города Авдеевка Донецкой области, ждут соответствующего приказа.

Теги материала: эвакуация, Авдеевка, АТО, Донбасс, обстрел, боевики, Геннадий Зубко, видео
Новости СМИ2
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