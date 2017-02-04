Трамп ослабил надзор за деятельностью банков США

MIGnews.com.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает ослабление регулирования деятельности банков страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В данном документе пересматривается закон Додда-Франка о финансовой реформе, который приняли в 2010 году после кризиса в 2008 году. Указанный закон ограничивал деятельность банков и осуществление операций с ценными бумагами, благодаря этому Соединенные Штаты Америки смогли выйти из тяжелого экономического кризиса со времен Великой депрессии.

Также согласно закону, который подписал Барак Обама, финансовые институты были обязаны увеличить долю своего капитала, чтобы предотвратить возникновение чрезмерной задолженности.

Однако в Республиканской партии посчитали, что введенные при Обаме запреты слишком бюрократичны, и подобные ограничения вредят банкам и клиентам.