Порошенко уволил чиновника, который поспорил с ним в Одессе

MIGnews.com.ua

В пятницу, 3 января, президент Украины Петр Порошенко уволил с занимаемого поста главу Ширяевской районной администрации в Одесской области Тараса Бойко, который попытался вступить с ним в перепалку, когда президент выступал в Одессе. Об этом сообщается в распоряжениях президента №№16-20 от 3 февраля 2017 года.

Кроме Бойко, Порошенко уволил еще четырех руководителей районных государственный администраций Одесской области. Среди них руководитель Окнянськой районной государственной администрации Владимир Гавриш, глава Лиманской районной государственной администрации Дмитрий Наталуха, глава Измаильской районной государственной администрации Валентина Стойкова и руководитель Захаровской районной государственной администрации Дмитрий Франчук.