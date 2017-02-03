Джоли выразила свое недовольство иммиграционными указами Трампа

MIGnews.com.ua

Знаменитая американская актриса и посол доброй воли Организации Объединенных Наций Анджелина Джоли поддала критике иммиграционную политику президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом она написала в своей статье для The New York Times .

Джоли уверена, что США являются страной, где уважают права человека, в связи с этим решения о беженцах необходимо принимать на основе фактов, а не страха. Она написала, что гордится своей страной, всегда предоставляющей убежище тем, кто в этом нуждается. Ранее жители США проливали кровь, защищая права человека, которые важнее, чем география, этническая принадлежность и религия.

Она указала, что как мать шестерых детей, трое из которых родились не в Соединенных Штатах Америки, хочет, чтобы ее дети имели светлое будущее, независимо от места их рождения. Также в качестве посла доброй воли она неоднократно посещала лагеря беженцев, в которых люди пытались выжить, там специалисты определяли беженцев, особенно детей, которые нуждались в большей помощи и защите. В связи с этим актриса подчеркнула, что хочет быть уверенной в том, что ее страна, как одна из наиболее развитых, сделает все, чтобы помочь нуждающимся начать новую жизнь.

Кроме того, Джоли считает, что закрытие границ для беженцев и дискриминация на основе религии являются играми с огнем. Она указала, что создавая группу "второсортных" беженцев, считая, что мусульмане не заслуживают защиты, страна разжигает экстремизм за границей. Именно подобная деятельность приведет к нестабильности, от которой защищается Трамп.

Джоли отметила, что граждане США обязаны взаимодействовать с различными народами, каких бы вероисповедания и происхождения они небыли, чтобы обеспечить безопасность всем. Она добавила, что хочет видеть, как такую политику проводит президент страны от имени всех ее жителей.