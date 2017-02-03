Джоли выразила свое недовольство иммиграционными указами Трампа

Знаменитая американская актриса и посол доброй воли Организации Объединенных Наций Анджелина Джоли поддала критике иммиграционную политику президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом она написала в своей статье для The New York Times.
Джоли уверена, что США являются страной, где уважают права человека, в связи с этим решения о беженцах необходимо принимать на основе фактов, а не страха. Она написала, что гордится своей страной, всегда предоставляющей убежище тем, кто в этом нуждается. Ранее жители США проливали кровь, защищая права человека, которые важнее, чем география, этническая принадлежность и религия.
Она указала, что как мать шестерых детей, трое из которых родились не в Соединенных Штатах Америки, хочет, чтобы ее дети имели светлое будущее, независимо от места их рождения. Также в качестве посла доброй воли она неоднократно посещала лагеря беженцев, в которых люди пытались выжить, там специалисты определяли беженцев, особенно детей, которые нуждались в большей помощи и защите. В связи с этим актриса подчеркнула, что хочет быть уверенной в том, что ее страна, как одна из наиболее развитых, сделает все, чтобы помочь нуждающимся начать новую жизнь.
Кроме того, Джоли считает, что закрытие границ для беженцев и дискриминация на основе религии являются играми с огнем. Она указала, что создавая группу "второсортных" беженцев, считая, что мусульмане не заслуживают защиты, страна разжигает экстремизм за границей. Именно подобная деятельность приведет к нестабильности, от которой защищается Трамп.
Джоли отметила, что граждане США обязаны взаимодействовать с различными народами, каких бы вероисповедания и происхождения они небыли, чтобы обеспечить безопасность всем. Она добавила, что хочет видеть, как такую политику проводит президент страны от имени всех ее жителей.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент США Дональд Трамп собирается потребовать от компании Coca-Cola прекратить производство своей продукции в Мексике.