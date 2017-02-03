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СБУ не пустила в Украину известного российского актера
03.02.2017 19:02

СБУ не пустила в Украину известного российского актера  Фоторепортаж

В пятницу, 3 февраля, известного советского и российского актера театра и кино Станислава Садальского Служба безопасности не пустили в Украину. Об этом сам актер сообщил, написал на своей странице в Instagram.

"Не пускают в Украину, ну и ... Не оглядывайся назад, ты уже не идешь этой дорогой! Жаль, но это их выбор, улетаю на заработки в цивилизованную страну ...", – яростно написал он.

В то же время Садальский также показал свое фото с самолета с геолокации в аэропорту "Шереметьево" в Москве.

На своей странице в Twitter он добавил, что в Украине идет “борьба со своим народом”.

"В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают", - заявил Садальский.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Службе безопасности Украины заявили, что решение о запрете въезда на территорию Украины российскому наемнику, командиру частной военной компании "ЧВК Вагнера" Дмитрию Уткину не принимала, говорится в официальном ответе СБУ.

Отмечается, что  журналисты отправили запрос в СБУ с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Вагнер посещал Украину в 2016 году, а также сообщить - запрещен ли Вагнеру въезд в Украину. В пятницу, 3 февраля, редакция получила официальный ответ, датирован он 31 января.

В документе говорится: "По состоянию на 31.01.2017 года решение о запрете въезда в Украину Дмитрию Уткину, 1970 года рождения, Службой безопасности Украины не принималось".

Теги материала: Украина, въезд, СБУ, запрет, актер, театр, кино, Советский Союз, аэропорт, Москва, Россия
Новости СМИ2
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