США дополнили санкции против Ирана

MIGnews.com.ua

В пятницу, 3 февраля, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Ирана, так как президент США Дональд Трамп стремится наказать Тегеран за запрещенные испытания баллистических ракет, предупредив, что Иран "играет с огнем". Новые испытания Иран проводил 29 января 2017 года, передает Bloomberg .

Министерство финансов США опубликовало дополненный санкционный список, в который вошли 13 человек и 12 организаций, подпадающих под новые ограничения. Некоторые из них обвиняются в содействии распространению оружия массового уничтожения, другие - в связях с терроризмом.

В ответ на действия Вашингтона иранский министр иностранных дел Мохаммад Зариф сказал, что Иран непреклонен перед любыми угрозами, так как приоритетным для него является безопасность своих граждан.

"Мы никогда не будем использовать оружие против кого-либо, кроме случаев самообороны", - добавил министр.