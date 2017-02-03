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Трамп продолжил словесную дуэль со Шварценеггером
03.02.2017 18:11

Трамп продолжил словесную дуэль со Шварценеггером

В пятницу, 3 февраля, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжил "обмен любезностями" в социальной сети, который они ведут с актером и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером и обвинил его в некомпетентности на занимаемом ранее посту. Данное обращение к Шварценеггеру Трамп опубликовал в персональном аккаунте Twitter.

"Да, Арнольд Шварценеггер очень плохо работал на посту губернатора Калифорнии, и еще хуже в качестве ведущего телешоу "Ученик знаменитости". Но он хотя бы старался!", - написал Трамп.

Накануне американский актер записал видеообращение к президенту США с предложением поменяться местами, чтобы  Шварценеггер занял президентский пост, а Трамп вернулся блистать на телевидении в качестве ведущего.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее,  Арнольд Шварценеггер впервые не поддержал кандидата от Республиканской партии во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах.  

Теги материала: Дональд Трамп, Арнольд Шварценеггер, Президент
Новости СМИ2
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