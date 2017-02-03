Трамп продолжил словесную дуэль со Шварценеггером

В пятницу, 3 февраля, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжил "обмен любезностями" в социальной сети, который они ведут с актером и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером и обвинил его в некомпетентности на занимаемом ранее посту. Данное обращение к Шварценеггеру Трамп опубликовал в персональном аккаунте Twitter.
"Да, Арнольд Шварценеггер очень плохо работал на посту губернатора Калифорнии, и еще хуже в качестве ведущего телешоу "Ученик знаменитости". Но он хотя бы старался!", - написал Трамп.
Накануне американский актер записал видеообращение к президенту США с предложением поменяться местами, чтобы Шварценеггер занял президентский пост, а Трамп вернулся блистать на телевидении в качестве ведущего.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Арнольд Шварценеггер впервые не поддержал кандидата от Республиканской партии во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах.