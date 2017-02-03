Штаб НАТО не позволил российским пранкерам скомпрометировать Столтенберга и Украину

MIGnews.com.ua

В пятницу, 3 февраля, исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок сообщил, что штаб-квартире НАТО удалось предотвратить попытку российских пранкеров устроить телефонный разговор между якобы президентом Украины Петром Порошенко и генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом, передает УНИАН .

"Начиная со вчерашнего дня миссия во взаимодействии с частным офисом генерального секретаря НАТО пытается отбиться от атак пранкеров, которые от имени руководства Администрации президента Украины активно пытались устроить якобы телефонный разговор между президентом Петром Порошенко и генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. Также они пытались устроить телефонный разговор, здесь я подчеркиваю, между заместителем главы администрации президента Украины Константином Еловеевым (настоящее имя – Константин Елисеев) и генеральным секретарем НАТО. Все эти попытки были сразу зафиксированы службой безопасности НАТО", – рассказал Божок.

После прецедента информация была передана украинской стороне.

"Со вчерашнего дня мы вместе наблюдаем за этой активностью пранкеров, которые пытались устроить провокацию. За то, что она им не удалась, они сделали очевидный фейк, чем насмешили всех и в НАТО, и в Украине, ведь о происходящем знали и здесь, и в Киеве", – добавил украинский дипломат.

Божок добавил, что Россия «не гнушается ничем для того, чтобы дискредитировать НАТО, дискредитировать Украину, для создания необходимого им информационного фона и отвести взгляды от преступных действий, которые они совершают в восточной части Украины. В администрации Порошенко не исключают, что такие попытки будут предприниматься неоднократно и по всем направлениям.

"Но тот, кто предупрежден, тот вооружен. Благодаря этим вчерашним бестолковым попыткам каких-то клоунов устроить ненужное шоу, и благодаря тому, что сегодня из-за неудачи этих попыток был сделан очевидный фейк, и в НАТО, и в Украине знают, что в ближайшей перспективе эти попытки не исключены. За это мы этим горе-шутникам искренне благодарны", – заключил Божок.