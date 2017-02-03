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Порошенко назвал ответственных за обстрел жилых кварталов Авдеевки
03.02.2017 17:28

Порошенко назвал ответственных за обстрел жилых кварталов Авдеевки

В пятницу, 3 февраля, президент Украины Петр Порошенко заявил, что полная ответственность за обстрел жилых кварталов и гибель жителей Авдеевки Донецкой области лежит на Российской Федерации и боевиках, которых она оказывает содействие. Данную информацию обнародовала пресс-служба главы государства.

Об этом Порошенко сообщил в ходе видеоконференции с главой Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлом Жебривским. Президент подчеркнул, что ответственность за преступления, совершенные в Авдеевской промзоне, включая ранения журналистов, гибель украинских военных и мирных жителей, обстрел гражданских кварталов полностью лежит на России.

"Подчеркиваю, что наступление на позиции украинских войск было организовано российскими войсками и боевиками, которые ими контролируются. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы отбить эти атаки, которые были начаты в конце января", - заявил глава государства.

Также Порошенко обратил внимание на то, что позиция РФ в отношении того, что она не имеет контроля над боевиками - недостоверна, так как в каждом военном подразделении находятся кадровые российские военнослужащие, подчиняющиеся приказам Российской Федерации.

Как сообщал MIGnews.com.uа, заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что в Администрации обсуждается вопрос о необходимости усилить санкции против России.

Теги материала: АТО, Петр Порошенко, Авдеевка, обстрел, боевики, Россия
Новости СМИ2
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