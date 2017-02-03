СБУ: Российскому наемнику "Вагнеру" не запрещали въезжать в Украину

MIGnews.com.ua

В Службе безопасности Украины заявили, что решение о запрете въезда на территорию Украины российскому наемнику, командиру частной военной компании "ЧВК Вагнера" Дмитрию Уткину не принимала, говорится в официальном ответе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что журналисты отправили запрос в СБУ с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Вагнер посещал Украину в 2016 году, а также сообщить - запрещен ли Вагнеру въезд в Украину. В пятницу, 3 февраля, редакция получила официальный ответ, датирован он 31 января.

В документе говорится: "По состоянию на 31.01.2017 года решение о запрете въезда в Украину Дмитрию Уткину, 1970 года рождения, Службой безопасности Украины не принималось".

На вопрос, пересекал ли известный боевик границу Украины в 2016 году, в СБУ ответить не могут, советуют обратится в Госпогранслужбу. В письме аргументируют: "Согласно приказа Администрации Госпогранслужбы Украины от 30.09.2008 №810 "Об утверждении Положения про информационно-телекоммуникационную систему пограничного контроля "Гарт-1" Государственной пограничной службы Украины", формирование баз данных о гражданах, которые пересекали государственную границу Украины, возложено на Администрацию Государственной пограничной службы Украины".

В конце письма СБУ сообщает - об Уткине, который причастен к убийствам на Донбассе и захвату воинских частей в Крыму, информации в Департаменте контрразведки нет: "Иная информация относительно указанного гражданина в Департаменте отсутствует". Как отмечается, подписан документ первым заместителем начальника Департамента контрразведки СБУ.