ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
СБУ: Российскому наемнику "Вагнеру" не запрещали въезжать в Украину
03.02.2017 17:10

СБУ: Российскому наемнику "Вагнеру" не запрещали въезжать в Украину

В Службе безопасности Украины заявили, что решение о запрете въезда на территорию Украины российскому наемнику, командиру частной военной компании "ЧВК Вагнера" Дмитрию Уткину не принимала, говорится в официальном ответе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что  журналисты отправили запрос в СБУ с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Вагнер посещал Украину в 2016 году, а также сообщить - запрещен ли Вагнеру въезд в Украину. В пятницу, 3 февраля, редакция получила официальный ответ, датирован он 31 января.

В документе говорится: "По состоянию на 31.01.2017 года решение о запрете въезда в Украину Дмитрию Уткину, 1970 года рождения, Службой безопасности Украины не принималось".

На вопрос, пересекал ли известный боевик границу Украины в 2016 году, в СБУ ответить не могут, советуют обратится в Госпогранслужбу. В письме аргументируют: "Согласно приказа Администрации Госпогранслужбы Украины от 30.09.2008 №810 "Об утверждении Положения про информационно-телекоммуникационную систему пограничного контроля "Гарт-1" Государственной пограничной службы Украины", формирование баз данных о гражданах, которые пересекали государственную границу Украины, возложено на Администрацию Государственной пограничной службы Украины".

В конце письма СБУ сообщает - об Уткине, который причастен к убийствам на Донбассе и захвату воинских частей в Крыму, информации в Департаменте контрразведки нет: "Иная информация относительно указанного гражданина в Департаменте отсутствует". Как отмечается, подписан документ первым заместителем начальника Департамента контрразведки СБУ.

Как сообщал MIGnews.com.uа, боевики сампровозглашенной "Донецкой народной республики" отказали в доступе Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на территорию населенного пункта Ясиноватая и в район Донецкой фильтровальной станции.

Теги материала: въезд, запрет, Украина, СБУ, документ, разрешение, Россия, боевики
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [2] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Порошенко назвал ответственных за обстрел жилых кварталов Авдеевки
Важное
Порошенко назвал ответственных за обстрел жилых кварталов Авдеевки
Лукашенко сообщил о количестве беженцев из Украины, которых приняла Беларусь
Важное
Лукашенко сообщил о количестве беженцев из Украины, которых приняла Беларусь
РФ заявила, что потратила на Беларусь не один миллиард
Важное
РФ заявила, что потратила на Беларусь не один миллиард
Украина нашла альтернативу российскому газу в Норвегии
Важное
Украина нашла альтернативу российскому газу в Норвегии
Елисеев: Санкции против России необходимо не только продлить, но и усилить
Важное
Елисеев: Санкции против России необходимо не только продлить, но и усилить
В ОБСЕ убеждены, что эскалацию у Авдеевки начали сознательно
Важное
В ОБСЕ убеждены, что эскалацию у Авдеевки начали сознательно  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Дональд Трамп подписывает любой указ, который вы пожелаете
Эксклюзив  Дональд Трамп подписывает любой указ, который вы пожелаете
03.02.2017
Сезон премьер на NewsOne: новое спортивное шоу "Политика Чемпионов" со Славой Вардой
Эксклюзив  Сезон премьер на NewsOne: новое спортивное шоу "Политика Чемпионов" со Славой Вардой  Видеорепортаж
03.02.2017
Добкин рассказал, что спровоцировало конфликт на Донбассе
Эксклюзив  Добкин рассказал, что спровоцировало конфликт на Донбассе
03.02.2017
Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек
Эксклюзив  Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек  Фоторепортаж
02.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика