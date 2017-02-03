Лукашенко сообщил о количестве беженцев из Украины, которых приняла Беларусь

MIGnews.com.ua

В пятницу, 3 февраля, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время пресс-конференции высказался в отношении ситуации с беженцами, которая возникла в Европе. Он считает, что в перспективе Беларусь может открыть двери для выходцев из восточных стран, передает БелаПАН .

"Я иногда смотрю на Европу, и мне больно становится за то, что там происходит, и за тех руководителей. Стонут, плачут, делят этих беженцев по 500 человек, по тысяче человек... Хотя Прибалтика, страны Восточной Европы упираются: нет, мы не пустим тысячу человек. А я сижу и думаю: Боже мой, мы за два года из Украины приняли 170 тысяч. Я мгновенно подписал указ, и мы им предоставили все условия, как белорусам, 170 тысяч", - сказал Лукашенко.

При этом президент Лукашенко обратил внимание на то, что соседские отношения с Российской Федерацией могут сильно измениться из-за того, что некоторые российские министры в состоянии поставить под угрозу все договоренности, которые были между странами .