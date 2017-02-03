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Лукашенко сообщил о количестве беженцев из Украины, которых приняла Беларусь
03.02.2017 16:31

Лукашенко сообщил о количестве беженцев из Украины, которых приняла Беларусь

В пятницу, 3 февраля, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время пресс-конференции высказался в отношении ситуации с беженцами, которая возникла в Европе. Он считает, что в перспективе Беларусь может открыть двери для выходцев из восточных стран, передает БелаПАН.

"Я иногда смотрю на Европу, и мне больно становится за то, что там происходит, и за тех руководителей. Стонут, плачут, делят этих беженцев по 500 человек, по тысяче человек... Хотя Прибалтика, страны Восточной Европы упираются: нет, мы не пустим тысячу человек. А я сижу и думаю: Боже мой, мы за два года из Украины приняли 170 тысяч. Я мгновенно подписал указ, и мы им предоставили все условия, как белорусам, 170 тысяч", - сказал Лукашенко.

При этом президент Лукашенко обратил внимание на то, что соседские отношения с Российской Федерацией могут сильно измениться из-за того, что некоторые российские министры в состоянии поставить под угрозу все договоренности, которые были между странами.

Как сообщал MIGnews.com.uа, пресс-служба президента Российской Федерации Владимира Путина сообщила, что они оказывали Беларуси значительную экономическую поддержку на протяжении нескольких лет и недополучили в российскую казну сумму в 22,3 миллиарда долларов.

Теги материала: Беларусь, Россия, Лукашенко, беженцы
Новости СМИ2
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