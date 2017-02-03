В ОБСЕ опровергли информацию об эвакуации наблюдателей

MIGnews.com.ua

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ даже несмотря на обострение ситуации у Авдеевки на Донбассе, приняло решение не эвакуировать своих наблюдателей из зоны конфликта. Об этом говорится в сообщении ОБСЕ на официальной странице СММ в Twitter.

В то же время в миссии проинформировали, что в текущее время на востоке Украины работают более 600 наблюдателей ОБСЕ.

"Вопреки сообщениям о том, что СММ ОБСЕ эвакуирует персонал, более 600 наблюдателей продолжают работать", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в течение четверга, 2 февраля, незаконные вооруженные формирования 114 раз обстреляли украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате мощных обстрелов погибли четверо украинских военнослужащих, еще 17 - получили ранения.

Заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил, что обострение ситуации на Донбассе в районе Авдеевки не было спонтанным.

При этом он предостерег, что ситуация может выйти из-под контроля и в Авдеевке "начнется настоящая гуманитарная и экологическая катастрофа".