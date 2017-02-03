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РФ заявила, что потратила на Беларусь не один миллиард
03.02.2017 16:04

РФ заявила, что потратила на Беларусь не один миллиард

В пятницу, 3 февраля, пресс-служба президента Российской Федерации Владимира Путина сообщила, что Россия ранее оказывала и намерена продолжать оказывать масштабную экономическую помощь Республике Беларусь,передает "Лента.ру".

"Российская сторона оказывала и продолжает оказывать масштабную экономическую, политическую и иную помощь Белоруссии, исходя из особого союзнического характера наших отношений", - говорится в сообщении пресс-центра РФ.

Такое заявление Кремля было озвучено в ответ на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко, что в России мнение президента и остального руководства расходятся и один министр ( глава Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации Александр Бортников, - ред.) может перечеркнуть своим решением долголетние отношения государств.

В рамках этого, Россия решила напомнить, что в период с 2011 по 2015 год бюджет страны потерял 22,3 миллиарда долларов из-за беспошлинных поставок нефти в Беларусь. Также, РФ выделила шесть миллиардов долларов кредитов для соседнего государства и 2,5 миллиарда — в качестве займа по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.

"Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой нашего союзного белорусского государства", — отметили в пресс-службе.

Во время пресс-конференции Лукашенко заявил, что стоимость российского газа необходимо снизить и справедливой ценой он считает  83 доллара за тысячу кубометров вместо 107 долларов в 2016 году.

Как сообщал MIGnews.com.uа, глава Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александр Бортников отдал приказ о введении режима пограничной зоны вдоль границы России и Республики Беларусь.

Теги материала: Россия, Кремль, Лукашенко, Беларусь
Новости СМИ2
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