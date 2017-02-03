Украина нашла альтернативу российскому газу в Норвегии

MIGnews.com.ua

Польша перешла к активным действиям по реализации проекта "Балтийская труба", который позволит покупать газ у Норвегии. Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз-Украины".

Отмечается, что норвежский газ, который, вероятно, будет поступать в Польшу через Балтийскую трубу, поможет полякам благодаря диверсификации получить гарантии от политического газового давления. Наши соседи получат альтернативного поставщика, и не будут зависеть от России.

"Польская инициатива полезна и для Украины - через Польшу мы сможем получить доступ к тому же норвежскому газу, а также к сжиженному газу через польский терминал на Балтике", - пояснили в Нафтогазе.



Как подчеркнул польский эксперт по энергетике Войцех Якубик, это сделано для того, чтобы поляки и другие страны региона получили дешевый газ, который будет альтернативой российскому газу.

Стоит отметить, что "Балтийская труба" должна связать месторождения на норвежском шельфе с Польшей через Данию. Этот проект долгое время называли мифическим.

Как сообщал MIGnews.com.uа, после 2019 года Российская Федерация может сохранить транзит газа через территорию Украину в Европейский союз в случае, если это будет экономически целесообразно.

Стоит отметить также, что российская компания "Газпром" намерена построить два новых морских газопровода для поставок в Европу - по дну Балтийского и Черного морей. В то же время российская сторона рассматривает вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году.