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Елисеев: Санкции против России необходимо не только продлить, но и усилить
03.02.2017 14:29

Елисеев: Санкции против России необходимо не только продлить, но и усилить

В пятницу, 3 февраля, в Администрации президента Украины заявили о необходимости усилить действующие санкции в отношении Российской Федерации из-за происходящего на Донбассе. В частности, речь идет о эскалации и интенсивных боевых действиях в районе Авдеевки. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, передает РБК.

"Мы считаем, что санкции не только должны быть продлены, но и усилены", - подчеркнул он.

При этом Елисеев выразил благодарность американской делегации, которая принимала участие в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Авдеевке, инициированное Украиной, за позицию неснятия санкций с России до тех пор, пока Крым будет оккупирован.

"Надеемся, что такая позиция американской делегации будет и в дальнейшем", - добавил дипломат.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, власти Соединенных Штатов Америки приняли решение ослабить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ). Данная информация сообщается на сайте министерства финансов.

Отныне за определенным исключением разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

При этом, президент Украины Петр Порошенко выразил надежды на то, что Болгария сохранит санкции против Российской Федерации. Об этом он поделился во время телефонного разговора с болгарским президентом Руменом Радевым, поздравив его с вступлением на высший государственный пост.

Теги материала: Елисеев, Администрация президента, Петр Порошенко, Авдеевка, эскалация, АТО, Донбасс, обстрел, санкции, Россия, Путин, мир
Новости СМИ2
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