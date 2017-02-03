Елисеев: Санкции против России необходимо не только продлить, но и усилить

MIGnews.com.ua

В пятницу, 3 февраля, в Администрации президента Украины заявили о необходимости усилить действующие санкции в отношении Российской Федерации из-за происходящего на Донбассе. В частности, речь идет о эскалации и интенсивных боевых действиях в районе Авдеевки. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, передает РБК.

"Мы считаем, что санкции не только должны быть продлены, но и усилены", - подчеркнул он.

При этом Елисеев выразил благодарность американской делегации, которая принимала участие в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Авдеевке, инициированное Украиной, за позицию неснятия санкций с России до тех пор, пока Крым будет оккупирован.

"Надеемся, что такая позиция американской делегации будет и в дальнейшем", - добавил дипломат.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, власти Соединенных Штатов Америки приняли решение ослабить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ). Данная информация сообщается на сайте министерства финансов.

Отныне за определенным исключением разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.