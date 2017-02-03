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Рабинович: Украина не должна зависеть от настроения Трампа или Путина
03.02.2017 14:17

Рабинович: Украина не должна зависеть от настроения Трампа или Путина

Украина не должна зависеть от настроения  того или иного президента в мире, будь то президент России или Америки. Об этом заявил народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады Украины по правам человека и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы не должны зависеть от настроения или отношения к нам того или иного президента в мире, мы не должны зависеть от России, Европы или Америки, а только от благосостояния собственных людей. Кто бы что ни говорил: наш главный фронт - он внутри нашей страны, нельзя допустить гибели ее экономики, катастрофы от обнищания людей. У нас сильная страна, ее потенциал огромен - и я верю, что нам удастся построить сильную, развитую страну, настоящую "Швейцарию восточной Европы", - заявил народный депутат.

Рабинович обратился ко всем фракциям и группам парламента: "Давайте в ближайший вторник, когда откроется сессия ВР, заблокируем работу Верховной Рады - и будем блокировать до тех пор, пока не будет рассмотрен вопрос снятия убийственных тарифов для населения. Прямо вызовем в зал НКРЭ и всех других - и посмотрим, разберемся, откуда взялись эти цифры в платежках, которые не в состоянии оплачивать люди. А если мы и такого не можем сделать в парламентско-президентской республике, то чего мы стоим тогда как высший законодательный орган! Тогда мы должны распуститься".

По мнению парламентария, "Верховная Рада в свое время просто обязана была рассмотреть Минские соглашения - кто и что там подписывал, от чьего имени. Депутаты по Конституции обязаны это делать. И сейчас это делать не поздно, но никто ничего делать не собирается, это позор".

"Парламент не имеет той силы, которую он должен иметь по Конституции. Он занят говорильней, повышением себе зарплат, разборками и нагнетанием истерии в обществе. Такой парламент стране, людям не нужен, - а значит, нужны выборы. Нам нужна новая Конституция, новый общественный договор. Нам нужно спасать экономику, вытаскивать людей из нищеты и безысходности. Нам надо подводить итоги, прекращать войну, сажать воров в тюрьмы, возвращать молодежь, мозги в Украину - и строить сильную экономически страну, где будут зажиточно и богато жить люди, и с которой будут считаться повсюду!" - резюмировал Рабинович.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее Рабинович заявил, что власти пытаются рассорить народ или устроить  какую-то заварушку, чтобы отвлечь людей от нищеты, забитости. "То языком разделить, то рельсы взорвать. А все просто: в воздухе пахнет выборами. Я вот думал, что они будут осенью, а послушал тех, кто под лозунгами патриотизма разрывает страну на части: думаю, уже весной", - сказал он.

Теги материала: Вадим Рабинович, тарифы, Верховная Рада
Новости СМИ2
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