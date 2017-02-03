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В ОБСЕ убеждены, что эскалацию у Авдеевки начали сознательно
03.02.2017 14:10

В ОБСЕ убеждены, что эскалацию у Авдеевки начали сознательно  Видеорепортаж

Заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил, что обострение ситуации на Донбассе в районе Авдеевки не было спонтанным. Такие убеждения он выразил во время включения по Skype из Донецкой фильтровальной станции, куда он сегодня в пятницу, 3 февраля, отправился с инспекцией, передает Корреспондент.

"Эта эскалация возникла не спонтанно. Где-то определенные лица сознательно решили начать ее", – сказал Хуг и "эти лица должны полностью изменить курс".

При этом он предостерег, что ситуация может выйти из-под контроля и в Авдеевке "начнется настоящая гуманитарная и экологическая катастрофа".

Хуг утверждает, что как военные, так и гражданские лица, которым поручено принятие важных решений, должны прекратить боевые действия в районе Авдеевки, отвести вооружение с этого участка, прекратить продвижение сил вперед и увеличить дистанцию между соответствующими позициями.

В то же время замглавы СММ ОБСЕ также призвал обеспечить безопасный доступ для ремонтных бригад и прекратить препятствовать работе наблюдателей миссии.

Стоит отметить, что в интернете появилось видео того, как машины миссии ОБСЕ, предположительно, покидают Донецк 2 февраля. Как известно, ночью 2 февраля город подвергся обстрелам.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в пятницу, 3 февраля, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) Александр Хуг рассказал, что на Донбассе есть угроза гуманитарной и экологической катастрофы. 

Также Хуг подчеркнул, что боевые действия проходят в инфраструктурной и промышленной зоне.

Теги материала: Хуг, ОБСЕ, Алексей Миллер, Авдеевка, прекращение огня, ВСУ, Россия, войска, обстрел, боевики, Донбасс
Новости СМИ2
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