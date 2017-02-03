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МИД: Климкин посетил Израиль с неофициальным визитом
03.02.2017 13:55

МИД: Климкин посетил Израиль с неофициальным визитом

В пятницу, 3 февраля, министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял спонтанное решение и отправился в государство Юго-Западной Азии - Израиль. Данную информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Климкин посетил с неофициальным визитом Израиль, где провел встречи с израильскими высокопоставленными лицами", - сообщили агентству в пресс-службе МИД.

Стоит отметить, что запланированный на 27-28 декабря 2016 года визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль был отменен. В израильских СМИ сообщалось, что визит отменил премьер-министр Израиля Нетаньяху по причине поддержки Украиной резолюции Совета Безопасности ООН с требованием прекратить строительство израильских поселений на палестинских территориях.

При этом, в пресс-службе премьера Украины заявила, что визит был перенесен на неопределенный срок в связи со сложившейся вокруг голосования в Совбезе ООН ситуацией.

Также, 1 февраля президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонной беседе достигли договоренности о визите украинского премьера в Израиль.

Как сообщал MIGnews.com.uа, во вторник, 31 января, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что организация встречи в нормандском формате из-за обострения ситуации в Авдеевке является бессмысленной. 

Как утверждает Климкин, организовывать такие встречи есть смысл только тогда, когда есть шанс добиться результата. Однако Россия поступает цинично и делает все, чтобы результата не было.

Теги материала: Павел Климкин, МИД, Израиль, визит, встреча, СМИ, Авдеевка, Донбасс, ООН
Новости СМИ2
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