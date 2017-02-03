Лукашенко: Российско-белорусские отношения переживают кризис

Российско-белорусские отношения переживают кризис, причиной этого являются определенные силы в руководстве Российской Федерации, чьи действия расходятся с позицией российского руководства.
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Минске, передает Корреспондент.
"Действительно, там (в России, - ред.) разные силы. К сожалению, они сегодня разные и в руководстве страны. И, что очень плохо, что некоторые вещи расходятся с мнением и решениями самого президента", – подчеркнул Лукашенко.
По словам президента Беларуси, глава Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации Александр Бортников распоряжением перечеркнул соглашение между Беларусью и Россией по государственной границе.
"Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, ФСБшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ – 801, 802, 803", – сказал белорусский лидер.
Лукашенко напомнил, что его государство не нарушило ни одного межгосударственного договора с Россией.
"Россия пинает их (договора, - ред.) в хвост и в гриву", – отметил лидер Беларуси.
Как сообщал MIGnews.com.uа, глава Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александр Бортников отдал приказ о введении режима пограничной зоны вдоль границы России и Республики Беларусь.
Региональным пограничным управлениям предписано "установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону".
Приказ набирает силы с 7 февраля 2017 года.