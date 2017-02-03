Лукашенко: Российско-белорусские отношения переживают кризис

MIGnews.com.ua

Российско-белорусские отношения переживают кризис, причиной этого являются определенные силы в руководстве Российской Федерации, чьи действия расходятся с позицией российского руководства.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Минске, передает Корреспондент.

"Действительно, там (в России, - ред.) разные силы. К сожалению, они сегодня разные и в руководстве страны. И, что очень плохо, что некоторые вещи расходятся с мнением и решениями самого президента", – подчеркнул Лукашенко.

По словам президента Беларуси, глава Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации Александр Бортников распоряжением перечеркнул соглашение между Беларусью и Россией по государственной границе.

"Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, ФСБшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ – 801, 802, 803", – сказал белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что его государство не нарушило ни одного межгосударственного договора с Россией.

"Россия пинает их (договора, - ред.) в хвост и в гриву", – отметил лидер Беларуси.

Как сообщал MIGnews.com.uа, глава Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александр Бортников отдал приказ о введении режима пограничной зоны вдоль границы России и Республики Беларусь .

Региональным пограничным управлениям предписано "установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону".

Приказ набирает силы с 7 февраля 2017 года.