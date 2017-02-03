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Новым послом Украины в Грузии назначен Долгов
03.02.2017 12:16

Новым послом Украины в Грузии назначен Долгов

Новым послом Украины в Грузии назначен Игорь Долгов. 

Об этом сообщается в подписанном президентом Петром Порошенко указе №25/2017 от 3 февраля.

"Назначить Долгова Игоря Алексеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии", - говорится в документе.

Справка: До начала политической карьеры Долгов работал в Киевском государственном университете, а также в университете Тампере в Финляндии.

Политическую карьеру Долгов начал в 1992 году в Министерстве иностранных дел Украины. Он занимал должность посла в нескольких странах - Турции, Германии, Бельгии, Люксембурге, был главой миссии Украины при НАТО, занимал должность заместителя главы Министерства иностранных дел. Также в 2015 году Долгов был назначен заместителем главы Минобороны по вопросам европейской интеграции.

Кроме того, Долгов имеет государтвенную награду - орден "За заслуги" III степени.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 2 февраля, в ходе пленарного заседания Европейский парламент поддержал предоставление Грузии безвизового режима с государствами-членами Шенгенской зоны.

В ходе заседания в Европарламенте подчеркнули, что в случае выявления каких-либо нарушений Европейский союз задействует механизм по приостановлению безвиза для Грузии.

В то же время корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк сообщил в Twitter, что проект поддержали 553 евродепутата, 66 - высказались против, еще 28 - воздержались.

Теги материала: Грузия, Порошенко, посол
Новости СМИ2
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