Новым послом Украины в Грузии назначен Долгов

MIGnews.com.ua

Новым послом Украины в Грузии назначен Игорь Долгов.

Об этом сообщается в подписанном президентом Петром Порошенко указе №25/2017 от 3 февраля.

"Назначить Долгова Игоря Алексеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии", - говорится в документе.

Справка: До начала политической карьеры Долгов работал в Киевском государственном университете, а также в университете Тампере в Финляндии.

Политическую карьеру Долгов начал в 1992 году в Министерстве иностранных дел Украины. Он занимал должность посла в нескольких странах - Турции, Германии, Бельгии, Люксембурге, был главой миссии Украины при НАТО, занимал должность заместителя главы Министерства иностранных дел. Также в 2015 году Долгов был назначен заместителем главы Минобороны по вопросам европейской интеграции.

Кроме того, Долгов имеет государтвенную награду - орден "За заслуги" III степени.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 2 февраля, в ходе пленарного заседания Европейский парламент поддержал предоставление Грузии безвизового режима с государствами-членами Шенгенской зоны.

В ходе заседания в Европарламенте подчеркнули, что в случае выявления каких-либо нарушений Европейский союз задействует механизм по приостановлению безвиза для Грузии.

В то же время корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк сообщил в Twitter, что проект поддержали 553 евродепутата, 66 - высказались против, еще 28 - воздержались.