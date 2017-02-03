Добкин рассказал, что спровоцировало конфликт на Донбассе

MIGnews.com.ua

Конфликт на Донбассе спровоцирован неправильным политическим управлением государством, которое проводилось не в интересах Украины.

Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Украины Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, порядок в стране может навести только сама Украина, а все остальные страны только преследуют свои национальные и политические цели.

"То, что происходит в Авдеевке, это последствия той политики, которую проводила украинская власть, когда позволяла полное либо частичное управление государством. Мы часто совершали поступки и действия, которые не были продиктованы национальным интересом, а диктовались нам теми, кто в тот момент мог что-то решать", - заявил Добкин.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в течение четверга, 2 февраля, незаконные вооруженные формирования 114 раз обстреляли украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате мощных обстрелов погибли четверо украинских военнослужащих, еще 17 - получили ранения.