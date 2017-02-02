Евродепутаты призвали Могерини "надавить" на РФ для прекращения огня в Авдеевке

MIGnews.com.ua

Депутаты Европейского парламента попросили верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини совершить политическое давление на Российскую Федерацию, чтобы последняя прекратила вести огонь в городе Авдеевка в Донецкой области. Об этом сообщается на странице Представительства Украины при Европейском Союзе в Facebook.

В обращении сказано, что для немедленной остановки военных действий со стороны Российской Федерации необходимы решительные действия для политического давления со стороны Европейского Союза. В связи с этим депутаты призвали не медлить, так как прекращение огня - часть Минских договоренностей, и Российская Федерация обязана уважать это.