США не ослабили, а уточнили санкции против РФ

MIGnews.com.ua

Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер сообщил, что Министерство финансов Соединенных Штатов Америки не ослабило санкции против Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а уточнило их, передает Reuters .

Данные уточнения не стоит рассматривать как ослабление меры воздействия или изменение политических взглядов США по отношению к России.

"Уточнение определенных исключений – типичная практика для Минфина после введения санкций", – цитирует его Reuters.

Ранее говорилось, будто власти Соединенных Штатов Америки приняли решение ослабить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ), разрешив "все сделки и действия" с российской спецслужбой.