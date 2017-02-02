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Лукьяновское и Львовское СИЗО выставили на продажу
02.02.2017 21:14

Лукьяновское и Львовское СИЗО выставили на продажу

В четверг, 2 февраля,  первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова сообщила, что Минюст выставил на продажу Лукьяновский (Киевский) и Львовский следственный изоляторы.

"Ожидаем, что на наши предложения отзовутся много инвесторов", - отметила Севостьянова.  

Причиной продажи является упадочное состояние помещений Лукьяновского и Львовского СИЗО, которые после экспертной проверки были признаны непригодными для проживания людей.  

Замминистра юстиции Денис Чернышов сообщил, что инвестиционный конкурс будет проводиться на онлайн-платформе Европейского банка реконструкции и развития - IISS.  

Первоначально Минюст проведет сбор проектных предложений, затем проведет их анализ.

Победитель конкурса должен построить новый следственный изолятор, в который будут переведены заключенные. После чего территория под старыми СИЗО будет передана победителю тендера.

Предварительно, новые СИЗО будут возведены  во Львовской области на базе Лычаковского исправительного центра №30 и в Киевской области в районе Ирпеня или Бучи.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 12 декабря, делегация подкомитета ООН по предупреждению пыток провела ряд инспекций в украинских городах, в частности проинспектировала Львовское учреждение исполнения наказаний (следственный изолятор) №19.

Теги материала: Лукьяновское СИЗО, инспекция, тендер, конкурс, минюст
Новости СМИ2
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