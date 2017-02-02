Лукьяновское и Львовское СИЗО выставили на продажу

MIGnews.com.ua

В четверг, 2 февраля, первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова сообщила, что Минюст выставил на продажу Лукьяновский (Киевский) и Львовский следственный изоляторы.

"Ожидаем, что на наши предложения отзовутся много инвесторов", - отметила Севостьянова.

Причиной продажи является упадочное состояние помещений Лукьяновского и Львовского СИЗО, которые после экспертной проверки были признаны непригодными для проживания людей.

Замминистра юстиции Денис Чернышов сообщил, что инвестиционный конкурс будет проводиться на онлайн-платформе Европейского банка реконструкции и развития - IISS.

Первоначально Минюст проведет сбор проектных предложений, затем проведет их анализ.

Победитель конкурса должен построить новый следственный изолятор, в который будут переведены заключенные. После чего территория под старыми СИЗО будет передана победителю тендера.

Предварительно, новые СИЗО будут возведены во Львовской области на базе Лычаковского исправительного центра №30 и в Киевской области в районе Ирпеня или Бучи.