Шварценеггер предложил Трампу поменяться ролями

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Американское тв-шоу The Celebrity Apprentice ("Знаменитый подмастерье"), которое ранее вел нынешний президент Дональд Трамп, при новом ведущем Арнольде Шварценеггере стало терять позиции в рейтинге. По этому случаю во время Национального молитвенного завтрака Трамп предложил собравшимся "молиться за Арнольда", на что актер незамедлительно отреагировал предложением поменяться местами с главой государства.

Традиция проводить торжественный завтрак была заложена Дуайтом Эйзенхауэром в 1953 году, в первый четверг февраля. На завтраке у Трампа среди 3500 приглашенных присутствовал продюсер телешоу Марк Бёрнетт и его жена Рома Дауни.

"Мы знаем, как все вышло: рейтинги рухнули до плинтуса. Это катастрофа. Хочу помолиться за Арнольда, чтоб мы могли удержать рейтинги, окей?" - неожиданно обратился президент к аудитории, полной конгрессменов, представителей иностранных государств и религиозных деятелей.

Популярный актер и экс-губернатор Калифорнии быстро отреагировал на выпад президента в своем аккаунте "Twitter".

"Эй Дональд, у меня прекрасная идея. Почему бы нам не поменяться местами? Ты возвращаешься на телевидение, раз уж ты такой эксперт по рейтингам. А я берусь за твою работу, чтобы люди смогли снова спокойно спать", - сказал актер в видеообращении.

Справка: в телешоу The Celebrity Apprentice участвуют знаменитости, которые стремятся собрать как можно больше средств для нужд благотворительной организации.

Трамп был ведущим программы с 2008 по 2015 год, но летом прошлого года телеканал разорвал контракт с ним из-за скандальных заявлений о мексиканских мигрантах, которые Трамп сделал прямо на старте своей президентской кампании.

Первые выпуски телепередачи с Арнольдом Шварценеггером в качестве ведущего стартовали 2 января 2017 года.

Согласно статистике, в январе 2004 года один эпизод шоу посмотрели 18,5 миллионов человек, а январский выпуск с Шварценеггером привлек чуть менее 4 миллионов телезрителей.