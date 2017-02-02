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Шварценеггер предложил Трампу поменяться ролями
02.02.2017 20:47

Шварценеггер предложил Трампу поменяться ролями  Видеорепортаж

Американское тв-шоу The Celebrity Apprentice ("Знаменитый подмастерье"), которое ранее вел нынешний президент Дональд Трамп, при новом ведущем Арнольде Шварценеггере стало терять позиции в рейтинге. По этому случаю во время Национального молитвенного завтрака Трамп предложил собравшимся  "молиться за Арнольда", на что актер незамедлительно отреагировал предложением поменяться местами с главой государства.

Традиция проводить торжественный завтрак была заложена Дуайтом Эйзенхауэром в 1953 году, в первый четверг февраля. На завтраке у Трампа среди 3500 приглашенных присутствовал продюсер телешоу Марк Бёрнетт и его жена Рома Дауни.

"Мы знаем, как все вышло: рейтинги рухнули до плинтуса. Это катастрофа. Хочу помолиться за Арнольда, чтоб мы могли удержать рейтинги, окей?" - неожиданно обратился президент к аудитории, полной конгрессменов, представителей иностранных государств и религиозных деятелей.

Популярный актер и экс-губернатор Калифорнии быстро отреагировал на выпад президента в своем аккаунте "Twitter".

"Эй Дональд, у меня прекрасная идея. Почему бы нам не поменяться местами? Ты возвращаешься на телевидение, раз уж ты такой эксперт по рейтингам. А я берусь за твою работу, чтобы люди смогли снова спокойно спать", - сказал актер в видеообращении.

Справка: в телешоу The Celebrity Apprentice участвуют знаменитости, которые стремятся собрать как можно больше средств для нужд благотворительной организации.

Трамп был ведущим программы с 2008 по 2015 год, но летом прошлого года телеканал разорвал контракт с ним из-за скандальных заявлений о мексиканских мигрантах, которые Трамп сделал прямо на старте своей президентской кампании.

Первые выпуски телепередачи с Арнольдом Шварценеггером в качестве ведущего стартовали 2 января 2017 года.

Согласно статистике, в январе 2004 года один эпизод шоу посмотрели 18,5 миллионов человек, а январский выпуск с Шварценеггером привлек чуть менее 4 миллионов телезрителей.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Арнольд Шварценеггер заявил, что впервые не поддержит кандидата от Республиканской партии во время президентских выборов США, так как им является одиозный миллиардер Дональд Трамп.

Теги материала: Дональд Трамп, Арнольд Шварценеггер, молитва, шоу
Новости СМИ2
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