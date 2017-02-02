Маккейн потребовал от Трампа обеспечить Украину летальным оружием

MIGnews.com.ua

В четверг, 2 февраля, сенатор-республиканец от Аризоны Джон Маккейн призвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа разрешить поставки летального оружия в Украину для защиты от наступательных действий на востоке страны. Заявление и письмо к Трампу опубликовано на сайте политика.

"В свете последних российских атак и перспектив будущей агрессии против Украины я призываю осуществить предоставленные вам полномочия... и обеспечить Украину летальным оружием для защиты своей территории от последующих нарушений", - говорится в письме.

Маккейн обвинил Россию и ополченцев в эскалации конфликта. Он также призвал сохранить текущие санкции против России, пока Москва не откажется от присоединения Крыма.

Сенатор подчеркнул, что Америка должна еще раз помочь свободным людям, "дав нашим украинским друзьям помощь, в которой они нуждаются и которую заслуживают".

"Учитывая же попытки России повлиять на наши выборы, я призываю вас расширить текущие санкции в отношении России", - резюмировал Маккейн.