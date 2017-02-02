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"Майдан" в Румынии: на главную площадь страны вышли 200 тыс. человек
02.02.2017 19:41

"Майдан" в Румынии: на главную площадь страны вышли 200 тыс. человек  Фоторепортаж

В Румынии в течение трех дней продолжаются массовые акции протеста против правительства страны. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в четверг, 2 февраля, протесты переросли в столкновения с полицейскими. Некоторые участники демонстрации кидали петарды в сотрудников сил правопорядка. На площадях строили баррикады из горящих покрышек и мусора. Только на центральной площади Бухареста митингующих насчитывается около 200 тысяч человек. 

Люди требуют отменить решение, которое позволяет уйти от ответственности чиновникам, нанесшим ущерб менее чем в 200 тысяч леев (около €44 тыс). Протесты также связаны с внесением изменений в Уголовный кодекс страны и объявлением массовой амнистии. По мнению протестующих, в результате подобных мер на свободу могут выйти опасные преступники и коррумпированные политики.

Эксперты говорят, что волна антиправительственных протестов приближается к масштабам демонстраций, которые привели к падению коммунистической власти в 1989 году. 

Участники акции заняли площадь Виктории, где располагается официальная резиденция премьер-министра Румынии и правительства страны. Главные лозунги: "Мы не признаем законы, выпущенные бандитами" и "В отставку!".

Сейчас все государственные учреждения Бухареста взяты под усиленную охрану. Митингующие заявили, что не прекратят акцию протеста до тех пор, пока правительство не выполнит их требования.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в воскресенье, 29 января, более 10 тысяч человек прошли маршем по Бухаресту и в другим городам Румынии в знак протеста против намерения правительства о помиловании тысячи заключенных. 

Правительство Румынии подготовило экстренные постановления, согласно которым помилованию подлежат заключенные, приговоренные к пяти годам тюремного заключения (но не более), а также беременные женщины и женщины, у которых дома остались несовершеннолетние дети.

Кроме этого, предлагается снять судимость с осужденных к условным тюремным срокам.

Теги материала: Румыния, Майдан, массовые протесты, демонстрации, фото, правительство, столкновение, полиция
Новости СМИ2
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