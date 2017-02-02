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Путин назвал причину эскалации конфликта на Донбассе. ВИДЕО
02.02.2017 18:58

Путин назвал причину эскалации конфликта на Донбассе. ВИДЕО  Видеорепортаж

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время пресс-конференции в Будапеште заявил, что обострение ситуации в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе связано с тем, что Украина выставляет себя в роли жертвы для получения финансовой помощи от Запада. Такое мнение российский президент высказал после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Помимо этого, он по пунктам разложил аргументацию для подкрепления своей позиции.

"Первое. Украинскому руководству сегодня нужны деньги. А деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из Соединенных Штатов и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии."Второе. Как мы знаем, в ходе предвыборной кампании в США действующая украинская власть заняла одностороннюю позицию в поддержку одного из кандидатов. Более того, некоторые олигархи финансировали этого кандидата, или кандидатку, если сказать более точно. Теперь им нужно наладить отношения с действующей администрацией. И тоже, через конфликт легче втянуть действующую администрацию в решение украинских проблем и наладить какой-то диалог", - заявил Путин.

Третья причина, изреченная главой российского государства, заключается в том, что из-за конфликта в восточной части страны правительство Украины хочет "заткнуть" оппозиционные силы.

"Есть еще одно соображение. Я думаю, сегодняшняя украинская власть не готова к реализации Минских соглашений и ищет повод для того, чтобы отказаться от их исполнения", - добавил Путин.

Как сообщал MIGnews.com.uа,  пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков передал обвинение Кремля в том, что на основании "достоверных данных" спецслужбы РФ уличили Украину в "попытке нападения" на временно оккупированную территорию.

Теги материала: Владимир Путин, Кремль, Донбасс, АТО, США
Новости СМИ2
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