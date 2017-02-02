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США ослабили санкции против российской ФСБ
02.02.2017 18:49

США ослабили санкции против российской ФСБ

Власти Соединенных Штатов Америки приняли решение ослабить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ). Данная информация сообщается на сайте Министерства финансов, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что в документе, с заголовком "Генеральная лицензия номер 1", говорится о том, что отныне за определенным исключением разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 2 февраля, президент Словакии Андрей Киска в ходе телефонного разговора с президентом украинского государства Петром Порошенко выразил поддержку Украине и высказался за немедленное прекращение огня. 

Порошенко заявил, что российские боевики обстреливают Авдеевку, не давая возможность восстановить электроснабжение. Также глава государства призвал мир быть активнее в давлении на Россию, чтобы прекратить огонь.

При этом, президент Украины Петр Порошенко также выразил надежды на то, что Болгария сохранит санкции против Российской Федерации. Об этом он поделился во время телефонного разговора с болгарским президентом Руменом Радевым, поздравив его с вступлением на высший государственный пост.

Теги материала: санкции, Америка, США, Дональд Трамп, Путин, либерализация, ФСБ, Россия
Новости СМИ2
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