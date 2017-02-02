США ослабили санкции против российской ФСБ

MIGnews.com.ua

Власти Соединенных Штатов Америки приняли решение ослабить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ). Данная информация сообщается на сайте Министерства финансов, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что в документе, с заголовком "Генеральная лицензия номер 1", говорится о том, что отныне за определенным исключением разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 2 февраля, президент Словакии Андрей Киска в ходе телефонного разговора с президентом украинского государства Петром Порошенко выразил поддержку Украине и высказался за немедленное прекращение огня.

Порошенко заявил, что российские боевики обстреливают Авдеевку, не давая возможность восстановить электроснабжение. Также глава государства призвал мир быть активнее в давлении на Россию, чтобы прекратить огонь.