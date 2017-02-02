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Стало известно, сколько заработал Турчинов в декабре
02.02.2017 18:30

Стало известно, сколько заработал Турчинов в декабре

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова за декабрь 2016 года составила 50 760 гривен. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на информацию, предоставленную аппаратом СНБО.

Отмечается, что, размер зарплаты и надбавок определены постановлением Кабмина №304 от 20 апреля 2014 года.

"Заработная плата секретаря СНБО за декабрь 2016 года составляла 50 760 грн. В частности в эту суму входит надбавка за выслугу лет – 9000 грн; надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 3600 грн; надбавка за интенсивность труда – 16 560 грн; надбавка государственному эксперту по вопросам тайн – 3600 грн", – сообщили в аппарате СНБО.

В ведомстве также уточнили, что на протяжении 2016 года Турчинов не получал ни премий, ни материальной помощи.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в пятницу, 27 января,  украинский политический и государственный деятель, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие во флешмобе, который призван поддержать военнослужащих, вернувшихся из зоны проведения антитеррористической операции. Видео с отжиманием секретарь СНБО опубликовал на персональной странице в Facebook.

Теги материала: Александр Турчинов, средняя заработная плата, зарплата, чиновники, политики, оборона, национальная безопасность
Новости СМИ2
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