Балчун не собирается отказываться от увлечения музыкой и полетов в Польшу

MIGnews.com.ua

В четверг, 2 февраля, председатель ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун рассказал, что он занимается музыкой и совершает поездки в Польшу в свободное от работы время и это никак не отражается на исполнении им прямых обязанностей. Об этом глава ведомства рассказал во время пресс-конференции, передает Укринформ .

"Аргумент, от которого опускаются руки, это то, что я постоянно летаю в Польшу. Какой-то человек из Минтранса отслеживает прилеты и отлеты Балчуна. Но ведь всем было известно, что я и некоторые руководители Укрзализныци живут в Польше, там наши семьи", - сказал Балчун.

Председатель "Укрзализныци" обратил внимание на то, что визиты в Польшу он совершает в нерабочее время: вылетает в пятницу вечером, а уже в понедельник утром возвращается в Украину.

"Относительно музыки. Или я спрашиваю кого-то, чем он занимается в свободное от работы время? Я играю на гитаре - и не собираюсь от этого отказываться. Это стоит терпения моей жены, и никак не Укрзализныци", - подчеркнул Балчун.

Также Балчун добавил, что подобные претензии слышит не первый раз и ему их уже предъявляли журналисты в Польше.

"Когда я в Польше отвечал за реструктуризацию крупнейшей железнодорожной фирмы, никто не знал о моем увлечении. Когда это стало известно, все СМИ начали писать, что менеджер захотел быть рокером. А когда я приехал в Украину, я прочитал заголовки, что рокер захотел стать бизнесменом", - рассказал Балчун.