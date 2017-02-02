ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Балчун не собирается отказываться от увлечения музыкой и полетов в Польшу
02.02.2017 18:20

Балчун не собирается отказываться от увлечения музыкой и полетов в Польшу

В четверг, 2 февраля, председатель ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун рассказал, что он занимается музыкой и совершает поездки в Польшу в свободное от работы время и это никак не отражается на исполнении им прямых обязанностей. Об этом глава ведомства рассказал во время пресс-конференции, передает Укринформ.

"Аргумент, от которого опускаются руки, это то, что я постоянно летаю в Польшу. Какой-то человек из Минтранса отслеживает прилеты и отлеты Балчуна. Но ведь всем было известно, что я и некоторые руководители Укрзализныци живут в Польше, там наши семьи", - сказал Балчун.

Председатель "Укрзализныци" обратил внимание на то, что визиты в Польшу он совершает в нерабочее время: вылетает в пятницу вечером, а уже в понедельник утром возвращается в Украину.

"Относительно музыки. Или я спрашиваю  кого-то, чем он занимается в свободное от работы время? Я играю на гитаре - и не собираюсь от этого отказываться. Это стоит терпения моей жены, и никак не Укрзализныци", - подчеркнул Балчун.

Также Балчун добавил, что подобные претензии слышит не первый раз и ему их уже предъявляли журналисты в Польше.

"Когда я в Польше отвечал за реструктуризацию крупнейшей железнодорожной фирмы, никто не знал о моем увлечении. Когда это стало известно, все СМИ начали писать, что менеджер захотел быть рокером. А когда я приехал в Украину, я прочитал заголовки, что рокер захотел стать бизнесменом", - рассказал Балчун.

Как сообщал MIGnews.com.uа, во время пресс-конференции "Укрзализныця" без ярлыков" председатель правления Войцех Балчун рассказал, что его зарплата имеет несколько составляющих и вряд ли он получит обещанные 1,5 миллиона долларов.

Теги материала: Укрзализныця, Польша, перелеты, музыкант
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [40] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Глава "Укрзализныци" заявил, что он не получает заявленные $1,5 млн зарплаты
Важное
Глава "Укрзализныци" заявил, что он не получает заявленные $1,5 млн зарплаты
США перебросят танки в страны, граничащие с Россией
Важное
США перебросят танки в страны, граничащие с Россией
Качиньский: Польско-украинские отношения находятся под знаком вопроса
Важное
Качиньский: Польско-украинские отношения находятся под знаком вопроса
СМИ: Мэр Перемышля сможет посетить Украину
Важное
СМИ: Мэр Перемышля сможет посетить Украину
Польша заявила о серьезных последствиях из-за запрета на въезд в Украины мэру Перемышля
Важное
Польша заявила о серьезных последствиях из-за запрета на въезд в Украины мэру Перемышля
МИД Польши требует снять запрет на въезд в Украину для мэра Перемышля
Важное
МИД Польши требует снять запрет на въезд в Украину для мэра Перемышля

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек
Эксклюзив  Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек  Фоторепортаж
02.02.2017
Стала известна реальная цена логотипа Евровидения-2017
Эксклюзив  Стала известна реальная цена логотипа Евровидения-2017
02.02.2017
"А мы что? А мы ничего": соцсети о безвизе ЕС с Грузией
Эксклюзив  "А мы что? А мы ничего": соцсети о безвизе ЕС с Грузией
02.02.2017
"Знатно попилили бабло": соцсети о цене логотипа украинского Евровидения
Эксклюзив  "Знатно попилили бабло": соцсети о цене логотипа украинского Евровидения
02.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика