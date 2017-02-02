Суд разрешил арестовать Януковича

MIGnews.com.ua

В четверг, 2 февраля, Печерский районный суд города Киева дал разрешение на арест бывшего президента Украины Виктора Януковича. Данное решение было внесено в Едином реестре судебных решений.

"Задержанное на основании постановления следственного судьи лицо не позднее 36 часов с момента задержания должна быть освобождена или доставлена к следственному судье, суд, постановивший решение о разрешении на задержание с целью поводу. Определить срок действия постановления в течение шести месяцев с даты его принятия, то есть до 30.07.2017года", - говорится в тексте документа.