ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Суд разрешил арестовать Януковича
02.02.2017 17:58

Суд разрешил арестовать Януковича

В четверг, 2 февраля, Печерский районный суд города Киева дал разрешение на арест бывшего президента Украины Виктора Януковича. Данное решение было внесено в Едином реестре судебных решений.

"Задержанное на основании постановления следственного судьи лицо не позднее 36 часов с момента задержания должна быть освобождена или доставлена к следственному судье, суд, постановивший решение о разрешении на задержание с целью поводу. Определить срок действия постановления в течение шести месяцев с даты его принятия, то есть до 30.07.2017года", - говорится в тексте документа.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее 2 февраля, Печерский районный суд Киева вынес решение об аресте ресторана в виде корабля в Межигорье. Плавучее средство принадлежит ООО "Танталит". Согласно обнародованному 1 февраля решению суда, арест наложен и на плавучий корабль, и на все предметы интерьера и декора, которые там находятся.

Теги материала: Виктор Янукович, Печерский суд, арест, Межигорье
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [34] всего оценили 7
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Сытник: НАБУ и ГПУ займутся совместным расследованием "черной бухгалтерии" Януковича
Важное
Сытник: НАБУ и ГПУ займутся совместным расследованием "черной бухгалтерии" Януковича
Адвокат рассказал, почему следствие по делу Януковича еще не завершено
Важное
Адвокат рассказал, почему следствие по делу Януковича еще не завершено
Янукович пригласил украинских следователей к себе в Ростов
Важное
Янукович пригласил украинских следователей к себе в Ростов
ГПУ вызвала Януковича в Киев на открытие дела
Важное
ГПУ вызвала Януковича в Киев на открытие дела
Луценко сообщил, когда именно начнется суд над Януковичем
Важное
Луценко сообщил, когда именно начнется суд над Януковичем
Суд избрал меру пресечения задержанным по делу Онищенко чиновникам Укргаздобычи
Важное
Суд избрал меру пресечения задержанным по делу Онищенко чиновникам Укргаздобычи

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек
Эксклюзив  Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек  Фоторепортаж
02.02.2017
Стала известна реальная цена логотипа Евровидения-2017
Эксклюзив  Стала известна реальная цена логотипа Евровидения-2017
02.02.2017
"А мы что? А мы ничего": соцсети о безвизе ЕС с Грузией
Эксклюзив  "А мы что? А мы ничего": соцсети о безвизе ЕС с Грузией
02.02.2017
"Знатно попилили бабло": соцсети о цене логотипа украинского Евровидения
Эксклюзив  "Знатно попилили бабло": соцсети о цене логотипа украинского Евровидения
02.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика