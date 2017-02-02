Глава "Укрзализныци" заявил, что он не получает заявленные $1,5 млн зарплаты

MIGnews.com.ua

В четверг, 2 февраля, во время пресс-конференции "Укрзализныця" без ярлыков" председатель правления Войцех Балчун сообщил, что его заработная плата имеет несколько составляющих: к сумме прописанной в контракте добавляются премии, зависящие от результатов проведенной работы.

"Большие эмоции вызывает моя зарплата. Я с самого начала говорил, что одна из мотиваций, кроме той мотивации, чтобы испытать себя в экстремально сложных условиях, это была та зарплата, которую объявили. Конечно, когда я выиграл конкурс, начались переговоры относительно контракта. И выяснилось, что структура моей зарплаты не такая, очевидно, простая. Мы много времени посвятили переговорам по контракту, потому что это совсем другой план и документ, который мне представили вначале", - рассказал Балчун.

Во время переговоров о заработной плате, предусмотренной контрактом, в нем была закреплена базовая сумма выплат и надбавки, которые могут быть начислены при условии результативной работы.

"В рамках KPI (Key Performance Indicators) мы говорим о квартальных, годовых премиях и потенциальных финансовых наградах. И только все эти составляющие вместе взятые дают определенную надежду на зарплату, которая точно не будет равна 1,5 млн долларов. Но мы тяжело и интенсивно работаем, правление выполняет свой KPI, и это видно из объективных результатов", - добавил Балчун.