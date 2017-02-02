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Глава "Укрзализныци" заявил, что он не получает заявленные $1,5 млн зарплаты
02.02.2017 17:43

Глава "Укрзализныци" заявил, что он не получает заявленные $1,5 млн зарплаты

В четверг, 2 февраля, во время пресс-конференции "Укрзализныця" без ярлыков" председатель правления Войцех Балчун сообщил, что его заработная плата имеет несколько составляющих: к сумме прописанной в контракте добавляются премии, зависящие от результатов проведенной работы.

"Большие эмоции вызывает моя зарплата. Я с самого начала говорил, что одна из мотиваций, кроме той мотивации, чтобы испытать себя в экстремально сложных условиях, это была та зарплата, которую объявили. Конечно, когда я выиграл конкурс, начались переговоры относительно контракта. И выяснилось, что структура моей зарплаты не такая, очевидно, простая. Мы много времени посвятили переговорам по контракту, потому что это совсем другой план и документ, который мне представили вначале", - рассказал Балчун.

Во время переговоров о заработной плате, предусмотренной контрактом, в нем была закреплена базовая сумма выплат и надбавки, которые могут быть начислены при условии результативной работы.

"В рамках KPI (Key Performance Indicators) мы говорим о квартальных, годовых премиях и потенциальных финансовых наградах. И только все эти составляющие вместе взятые дают определенную надежду на зарплату, которая точно не будет равна 1,5 млн долларов. Но мы тяжело и интенсивно работаем, правление выполняет свой KPI, и это видно из объективных результатов", - добавил Балчун.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 28 декабря, министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Кабинет министров Украины выделил ПАО "Укрзализныця" 16 миллиардов гривен, которые пойдут на первоочередные направления плана капитальных инвестиций в 2017 году.

Теги материала: Укрзализныця, Зарплата, бонус
Новости СМИ2
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