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Мэр Луцка впал в кому
02.02.2017 17:41

Мэр Луцка впал в кому

Луцкий городской председатель Николай Романюк в текущее время находится в местной городской больнице. Об этом говорится на официальном сайте города.

Отмечается, что вечером в среду, 1 февраля, здоровье мэра резко ухудшилось. 

Согласно достоверной информации, ночью за ним приехала скорая помощь. 

Сообщается, что сейчас Романюк находится в отделении реанимации в состоянии комы. Данную информацию подтверждают и врачи медицинского учреждения. 

Жители Луцка молятся за здоровье мэра и желают Николаю Ярославовичу скорейшего выздоровления. 

Как сообщал MIGnews.com.ua, в понедельник, 23 января, сотрудники военной прокуратуры Луцкого гарнизона совместно со Службой безопасности Украины задержали на взятке и.о. начальника луцкого отдела военной контрразведки Департамента контрразведки СБУ. 

По полученным данным, чиновник требовал от военнослужащего Луцкого погранотряда 15 тысяч гривен за ненаправление в правоохранительные органы информации о возможной противоправной деятельности последнего, который якобы был связан с незаконным перемещением товаров через украинскую государственную границу.

Теги материала: Луцк, мэр, кома, больница, госпиталь, жители, болезнь, здоровье, жизнь
Новости СМИ2
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