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РФ не уведомила МИД Беларуси о введении пограничного контроля между странами
02.02.2017 17:28

РФ не уведомила МИД Беларуси о введении пограничного контроля между странами

В четверг, 2 февраля, глава пресс-службы МИД Республики Беларусь Мария Ваньшина заявила, что Российская Федерация в одностороннем порядке приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью и не уведомила Минск о своем решении заранее. Данная информация размещена на официальном сайте министерства иностранных дел Беларуси.

"Вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления", - сказала представитель МИДа.

По словам белорусского дипломата, подобная нескоординированность действий со стороны РФ вызывает соответствующую реакцию и вопросы.  

"У многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад. А это идет вразрез с целым рядом существующих договоренностей, предусматривающих базовый принцип открытости границ между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - добавила Ваньшина.

На данный момент МИД Белоруссии еще изучает документ.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 1 февраля, глава Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александр Бортников отдал приказ о введении режима пограничной зоны вдоль границы России и Республики Беларусь.

Теги материала: Россия, Беларусь, Граница, контроль
Новости СМИ2
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