Порошенко призвал Болгарию сохранить санкции против России

MIGnews.com.ua

В четверг, 2 февраля, президент Украины Петр Порошенко выразил надежды на то, что Болгария сохранит санкции против Российской Федерации. Об этом он поделился во время телефонного разговора с болгарским президентом Руменом Радевым, поздравив его с вступлением на высший государственный пост, передает пресс-служба Порошенко.

Также, украинский президент поделился с болгарским коллегой об эскалации на Донбассе, вызванной постоянными обстрелами Авдеевки со стороны российских боевиков.

В связи с этим, Радев выразил поддержку Украине и согласился с важностью немедленного прекращения огня для восстановления инфраструктуры в Авдеевке.

"Петр Порошенко отметил последовательную поддержку, которую Болгария предоставляет Украине в вопросе защиты территориальной целостности и противодействия российской агрессии. Он выразил надежду, что новый президент Болгарии продолжит эту политику, в частности в контексте сохранения санкций ЕС в отношении России до полного восстановления суверенитета Украины в ее международно признанных границах", - говорится в сообщении.

В ходе разговора, Порошенко пригласил Радева осуществить официальный рабочий визит в Украину в удобное для него время.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 2 февраля, президент Словакии Андрей Киска в ходе телефонного разговора с президентом украинского государства Петром Порошенко выразил поддержку Украине и высказался за немедленное прекращение огня.

Порошенко поблагодарил словацкого коллегу за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и рассказал об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе.