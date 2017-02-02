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Журналистское расследование доказало, что РФ признает паспорта "ДНР/ЛНР"
02.02.2017 17:07

Журналистское расследование доказало, что РФ признает паспорта "ДНР/ЛНР"

Журналисты провели расследование, во время которого убедились, что при помощи такого документа, как паспорт "ДНР" или "ЛНР", на территории Российской Федерации можно приобрести авиабилет, билет на поезд, забронировать гостиничный номер и пройти пограничный контроль ФСБ в Ростовской области, передает РБК.

"Вопросы у пограничников к паспорту ДНР иногда возникают, но после звонка старшему по смене выясняют, что есть распоряжение, и пропускают", - уточнил зампред народного совета ДНР Денис Пушилин.

Отсюда следует, что паспорта непризнанных "республик" фактически действуют на территории России по неформальной договоренности сепаратистов с российскими властями.

ФСБ Ростовской области, комментируя этот вопрос, заявили, что граждане Украины могут въезжать в РФ по "документам, выданным компетентными органами Украины, в том числе и на территории Донецкой и Луганской областей". При этом в ведомстве не уточнили, обладают ли органы "власти" "ДНР" и "ЛНР" такой компетенцией.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 18 января, Российская Федерация предоставила гражданство 10 бывшим беркутовцам, которых в Украине обвиняют в расстреле 48 активистов Евромайдана в феврале 2014 года.

Теги материала: ДНР, ЛНР, сепаратистизм, Россия, Донбасс, паспорт
Новости СМИ2
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