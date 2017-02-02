Порошенко обсудил с Киской обострение в Авдеевке

MIGnews.com.ua

В четверг, 2 февраля, президент Словакии Андрей Киска в ходе телефонного разговора с президентом украинского государства Петром Порошенко выразил поддержку Украине и высказался за немедленное прекращение огня. Об этом говорится на официальном сайте президента Украины.

Порошенко поблагодарил словацкого коллегу за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и рассказал об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе.

"Российские боевики обстреливают Авдеевку, не давая возможность восстановить электроснабжение. Мир должен быть активнее в давлении на Россию, чтобы прекратить огонь", - сказал президент.

В то же время он отметил важность соблюдения режима санкций ЕС против РФ до полного выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках Минского процесса.

Порошенко и глава Словакии обменялись мнениями по вопросам повестки дня двусторонних отношений и международного сотрудничества, а также обсудили вопросы участия Словакии в реформировании украинской экономики, сотрудничество в энергетической сфере. Отдельное внимание было уделено поддержке словацкой стороной введения Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Латвии в апреле пройдут масштабные международные учения "Summer Shield XIV" военнослужащих десяти стран НАТО и Швеции.

Цель учений - повысить региональную стабильность и безопасность, укрепить потенциал и повысить доверие, улучшить сотрудничество между вооруженными силами НАТО и членами программы "Партнерство ради мира" и усовершенствовать сотрудничество с Земессардзе, регулярными подразделениями армии и международными партнерами.