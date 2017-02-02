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Сытник рассказал о масштабах коррупции на госпредприятиях
02.02.2017 16:13

Сытник рассказал о масштабах коррупции на госпредприятиях

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что убытки, которые вызваны коррупционными схемами на ключевых госпредприятиях, достигли десятков миллиардов гривен, передает Голос Украины.

Сытник, рассказывая о приоритетах в работе детективов НАБУ в контексте борьбы с коррупционерами уточнил, что есть сферы, которые требуют очень больших ресурсов и внимания со стороны НАБУ.

"Прежде всего, это государственные предприятия, которые всегда были рассадниками и фактически спонсорами коррупции. Не секрет, что политические группы, особенно те, что представлены в парламенте, имеют повышенный интерес к контролю над госпредприятиями. Вымывая оттуда средства, они фактически используют их как для личного обогащения, так и для политического влияния. И те производства, расследование по которым мы уже провели, и те, которые сейчас находятся на финальной стадии, и те, которые только начались, свидетельствуют, что ситуация на государственных предприятиях критическая. Миллиардные суммы хищений", - пояснил он.

Как рассказал Сытник, за три года существования "газовой схемы" нардепа Александра Онищенко по хищению средств во время добычи и продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей" государство получило 25 миллионов гривен прибыли, тогда как за три месяца после ее ликвидации - 162 миллиона гривен. Сытник также добавил, что очень часто в коррупционных схемах задействованы оффшорные компании и иностранные банки.

"В процессах, расследование которых уже завершили детективы бюро, - применительно к "Укргаздобыче", Одесскому припортовому заводу, Запорожскому титано-магниевого комбинату, "Тяжмашу" - общая сумма убытков достигает десятков миллиардов гривен", - сообщил он.

По словам Сытника, именно эти дела являются приоритетом ведомства. "Это сложные дела, требующие больших ресурсов. И, соответственно, расследование данных производств является одним из наших приоритетов. Еще с первого дня назначения на должность я говорил о том, что это является нашим приоритетом", - отметил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что в ближайшее время Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может объявить ряд подозрений за преступления в сфере обороны. 

Теги материала: НАБУ, Сытник, коррупция, детективы, предприятия, нардепы, чиновники, газ, финансы, отмывание денег
Новости СМИ2
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