Путин назначил нового "прокурора" Крыма вместо Поклонской

MIGnews.com.ua

В четверг, 2 февраля, глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении "прокурором" аннексированного Крыма Олега Камшилова. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

В то же время, Путин назначил руководителем следственного управления СК РФ по Севастополю Виктора Танифу.

"Назначить на 5-летний срок: Камшилова Олега Анатольевича прокурором республики Крым, Маркова Бориса Петровича - прокурором Ленинградской области, генерал-майора юстиции Танифу Виктора Анатольевича - руководителем следственного управления СК России по Севастополю, освободив его от занимаемой должности", - говорится в официальном документе.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Кремле на основании "достоверных данных" обвинили Украину в "попытке нападения" на временно оккупированную территорию.

По словам Пескова, "есть достоверные данные, которые свидетельствуют, что со стороны Украины при поддержке артиллерии была "попытка нападения" на оккупированную территорию Украины, и боевикам в районе Авдеевки "пришлось давать отпор".

На вопрос о том, откуда в Москве появились "достоверные данные" об "атаке" украинских военных, Песков заявил, что о конкретных данных должны говорить эксперты. "У нас есть такие данные, но я не могу, я не эксперт в военных делах, чтобы говорить об этом", - сказал он.