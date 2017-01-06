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Команда Трампа избавляется от послов Обамы
06.01.2017 12:31

Команда Трампа избавляется от послов Обамы

Команда новоизбранного 45-го президента США Дональда Трампа издала указ об увольнении всех "политических" послов, назначенных действующим президентом Бараком Обамой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times и ее источники в дипломатических кругах.

В СМИ отмечают, что так называемые политические послы, которые заняли свои посты благодаря тесным связям с президентом, практически всегда после выборов покидают свои кресла.

При этом покинуть занимаемые посты должны также другие сотрудники Белого дома и федеральных агентств.

По данным СМИ, увольнение послов запланировано до инаугурации Трампа 20 января.

Как сообщал MIGnews.com.uа, после процедуры инаугурации и с последующим вступлением в должность 20 января 2017 года Трамп собирается реформировать ООН с целью поднятия эффективности и действенности организации. 

Первым решением Дональда Трампа на посту президента США будет отмена реформы в сфере здравоохранения, которую внедрил президент Барак Обама. 

Теги материала: Дональд Трамп, инаугурация, послы, увольнение, указ, Белый дом
Новости СМИ2
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