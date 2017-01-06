Путин начал выводить российские войска из Сирии

MIGnews.com.ua

Президент Российской Федерации Владимир Путин отдал приказ о частичном свертывании российской военной группировки в Сирии. Об этом сообщил глава генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, пишет Интерфакс .

Первыми зону боевых действий в пятницу, 6 января, покинут тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", атомный крейсер "Петр Великий", а также сопровождающие их суда. Корабли должны перейти из Средиземного моря в зону своего базирования в Североморске.

По словам командующего российской группировкой войск в Сирии генерал-полковника Андрея Картаполова, все задачи, которые были поставлены кораблям, успешно выполнены.