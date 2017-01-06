Маккейн: Путин вмешался в выборы в США из-за нашей бездеятельности

MIGnews.com.ua

Российские кибератаки во время проведения президентских выборов в США были спровоцированы бездеятельностью Вашингтона. Такое заявление сделал сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн во время выступления на слушании комитета по делам силовых структур Сената, посвященному киберугрозам для США, пишет facenews.

Маккейн считает, что президент России Владимир Путин отдал приказ о вмешательстве в ход американских выборов путем кибернападения потому, что Москва слишком мало заплатила за свою агрессивную внешнюю политику.

"Нас не должно удивлять, что Владимир Путин может подумать, что он может устраивать куда более серьезные кибератаки на наше государство, когда он заплатил такую малую цену за вторжение в Украину, за аннексию Крыма, за подрыв демократических институций во всей Европе и, конечно, за помощь Башару аль-Асаду в уничтожении гражданских людей в Сирии на протяжении более года", - заявил Маккейн.

Сенатор подчеркнул, что многие годы ответом на кибернападения со стороны США были нерешительность и бездействие, поэтому, если ничего не менять, атаки будут продолжаться.

"У нашего государства нет политики, а следовательно, и стратегии киберсдерживания. Это подобие слабости провоцировало наших противников, которые нападали на нас снова и снова, и все серьезнее и серьезнее. Если мы не продемонстрируем, что цена нападений на США превышает желанные преимущества, эти кибернападения будут только нарастать", - подчеркнул он.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 5 января директор Офиса национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что правительство Российской Федерации непосредственно руководило процессом кражи информации с серверов Национального комитета Демократической партии США.

При этом представитель Белого дома Джош Эрнест считает, что введение США санкций против президента России Владимира Путина было бы чем-то "экстраординарным".