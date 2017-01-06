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Антироссийские санкции стоили Евросоюзу €17,6 миллиарда
06.01.2017 10:53

Антироссийские санкции стоили Евросоюзу €17,6 миллиарда

Экономика Европейского союза в 2015 году потеряла 17,6 миллиарда евро из введения антироссийских санкции и последующих контрсанкций. Об этом сказано в отчете Австрийского института экономических исследований (WIFO), передает DW.

Согласно исследованию, введенные Евросоюзом санкции привели к сокращению около 400 тысяч рабочих мест по территории всего ЕС.
Тем не менее эксперты отмечают, что даже без введения санкций торговля между ЕС все равно снизилась бы из-за слабости самой российской экономики. Россия и так потеряла бы 22 миллиарда евро и без введения Европой ограничительных мер. С санкциями можно связывать только 44% снижения торговых показателей.

Напомним, впервые санкции в отношении РФ были введены в 2014 годы в связи с российской агрессией на востоке Украины и оккупацией Крыма. Совсем недавно их действие было продлено до 31 июля 2017 года.

В свою очередь новый глава ОБСЕ от Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна на время председательствования в организации будет делать все, чтобы смягчить санкции ЕС против РФ.  

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, группа американских сенаторов готовит законопроект о дополнительных санкциях по линии Конгресса против России из-за ее хакерских атак на американские институты и действий в Украине и Сирии. 

Теги материала: Евросоюз, Россия, санции, потери, торговля
Новости СМИ2
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