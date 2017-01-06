Антироссийские санкции стоили Евросоюзу €17,6 миллиарда

MIGnews.com.ua

Экономика Европейского союза в 2015 году потеряла 17,6 миллиарда евро из введения антироссийских санкции и последующих контрсанкций. Об этом сказано в отчете Австрийского института экономических исследований (WIFO), передает DW .

Согласно исследованию, введенные Евросоюзом санкции привели к сокращению около 400 тысяч рабочих мест по территории всего ЕС.

Тем не менее эксперты отмечают, что даже без введения санкций торговля между ЕС все равно снизилась бы из-за слабости самой российской экономики. Россия и так потеряла бы 22 миллиарда евро и без введения Европой ограничительных мер. С санкциями можно связывать только 44% снижения торговых показателей.

Напомним, впервые санкции в отношении РФ были введены в 2014 годы в связи с российской агрессией на востоке Украины и оккупацией Крыма. Совсем недавно их действие было продлено до 31 июля 2017 года.

В свою очередь новый глава ОБСЕ от Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна на время председательствования в организации будет делать все, чтобы смягчить санкции ЕС против РФ.