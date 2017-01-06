Керри заявил, что США потратили на защиту своих союзников от РФ $3,4 миллиарда

MIGnews.com.ua

Правительство США на защиту своих союзников от российской агрессии на территории Центральной и Северной Европы потратило почти 3,4 миллиарда долларов. Об этом сообщил государственный секретарь США Джон Керри в ходе пресс-конференции, на которой подводились итоги внешней политики за время президентства Барака Обамы.

Керри обратил внимание на тот факт, что американское правительство на протяжении всего времени работало над поддержкой демократии в Украине. В ходе этой работы были сделаны эффективные шаги, отвечающие на агрессию РФ. Также была предоставлена широкая помощь союзникам США в Центральной и Северной Европе.

"3,4 миллиарда долларов - это та сумма, которую мы потратили для помощи нашим друзьям на передних рубежах, чтобы помочь им выстроить свою оборону", - сказал он.