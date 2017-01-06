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Керри заявил, что США потратили на защиту своих союзников от РФ $3,4 миллиарда
06.01.2017 08:27

Керри заявил, что США потратили на защиту своих союзников от РФ $3,4 миллиарда

Правительство США на защиту своих союзников от российской агрессии на территории Центральной и Северной Европы потратило почти 3,4 миллиарда долларов. Об этом сообщил государственный секретарь США Джон Керри в ходе пресс-конференции, на которой подводились итоги внешней политики за время президентства Барака Обамы.

Керри обратил внимание на тот факт, что американское правительство на протяжении всего времени работало над поддержкой демократии в Украине. В ходе этой работы были сделаны эффективные шаги, отвечающие на агрессию РФ. Также была предоставлена широкая помощь союзникам США в Центральной и Северной Европе.

"3,4 миллиарда долларов - это та сумма, которую мы потратили для помощи нашим друзьям на передних рубежах, чтобы помочь им выстроить свою оборону", - сказал он.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует прибыть с официальным визитом в Украину 15 января.

Теги материала: Джон Керри, США, Россия, защита, агрессия
Новости СМИ2
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