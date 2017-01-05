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Геращенко назвал уровень зарплаты чиновника, чтобы победить коррупцию
05.01.2017 21:42

Геращенко назвал уровень зарплаты чиновника, чтобы победить коррупцию

Народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко огласил размер зарплаты, которая должна выплачиваться в Кабинете министров Украины для преодоления коррупционных схем. По мнению депутата, министры должны получать оклад в пределах 100 тысяч гривен и тогда никто из них не захочет заниматься взяточничеством, передает 24 канал.

"Я считаю, что зарплата министра должна быть в районе 100 тысяч гривен. Это хоть как-то соответствовало общему уровню ситуации в Украине", – считает нардеп.

Также парламентарий убежден, что и остальные зарплаты государственных служащих стоит повысить во избежании "черных выплат" и злоупотребления служебным положением в целях наживы.

"Зарплата госслужащего должна быть достаточно высока, чтобы могли приходить на работу профессионалы, юристы, экономисты, специалисты, которые работали, не получая зарплату в конвертах или придумывая себе где, откуда, с кого брать взятки, а которые бы поработали на зарплату. Другого пути просто не существует", – заявил Геращенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, госсекретарь Кабинета министров Украины Владимир Бондаренко назвал уровень заработной платы в правительственном аппарате страны на сегодняшний день.  

Теги материала: Кабмин., Антон Геращенко, зарплата, Народный фронт
Новости СМИ2
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