Геращенко назвал уровень зарплаты чиновника, чтобы победить коррупцию

MIGnews.com.ua

Народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко огласил размер зарплаты, которая должна выплачиваться в Кабинете министров Украины для преодоления коррупционных схем. По мнению депутата, министры должны получать оклад в пределах 100 тысяч гривен и тогда никто из них не захочет заниматься взяточничеством, передает 24 канал .

"Я считаю, что зарплата министра должна быть в районе 100 тысяч гривен. Это хоть как-то соответствовало общему уровню ситуации в Украине", – считает нардеп.

Также парламентарий убежден, что и остальные зарплаты государственных служащих стоит повысить во избежании "черных выплат" и злоупотребления служебным положением в целях наживы.

"Зарплата госслужащего должна быть достаточно высока, чтобы могли приходить на работу профессионалы, юристы, экономисты, специалисты, которые работали, не получая зарплату в конвертах или придумывая себе где, откуда, с кого брать взятки, а которые бы поработали на зарплату. Другого пути просто не существует", – заявил Геращенко.