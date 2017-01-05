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ХТЗ возобновит свою работу
05.01.2017 21:28

ХТЗ возобновит свою работу

В четверг, 5 января, председатель Харьковской областной городской администрации и депутат Юлия Свитличная сообщила, что с завтрашнего дня Харьковский тракторный завод (ХТЗ) им. Серго Орджоникидзе начнет работать в штатном режиме. Об этом глава ОГА написала на персональной странице в Facebook.

"Ситуация с предприятием была непростая, но после личного вмешательства в решение данного вопроса президента Украины Петра Порошенко он разрешился. Предприятие начинает работу. Восстановление промышленного производства в Харьковской области - наш приоритет",  - написала Свитличная.

Также городская глава добавила, что возлагает надежды на нового владельца предприятия, который должен будет выполнять все гарантии перед государством и трудовым коллективом предприятия.

Как сообщалось, гендиректор ХТЗ в июне 2016 года осуществил подготовку к демонтажу оборудования литейных цехов с целью их вывоза на территорию Российской Федерации.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, весной прошлого года, 27 апреля, украинский бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский стал владельцем контрольного пакета акций Харьковского тракторного завода.

Теги материала: Харьков, предприятие, Петр Порошенко
Новости СМИ2
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