ХТЗ возобновит свою работу

MIGnews.com.ua

В четверг, 5 января, председатель Харьковской областной городской администрации и депутат Юлия Свитличная сообщила, что с завтрашнего дня Харьковский тракторный завод (ХТЗ) им. Серго Орджоникидзе начнет работать в штатном режиме. Об этом глава ОГА написала на персональной странице в Facebook.

"Ситуация с предприятием была непростая, но после личного вмешательства в решение данного вопроса президента Украины Петра Порошенко он разрешился. Предприятие начинает работу. Восстановление промышленного производства в Харьковской области - наш приоритет", - написала Свитличная.

Также городская глава добавила, что возлагает надежды на нового владельца предприятия, который должен будет выполнять все гарантии перед государством и трудовым коллективом предприятия.

Как сообщалось, гендиректор ХТЗ в июне 2016 года осуществил подготовку к демонтажу оборудования литейных цехов с целью их вывоза на территорию Российской Федерации.